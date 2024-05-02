من الموقوفين

الداخلية: ضبط 18 متهمًا في 15 قضية بنحو 20 كيلو مخدرات وأكثر من 11 ألف حبة مؤثرات عقلية

2 مايو، 2024
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استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعقب مروجيها ومهربيها، وبمتابعة مباشرة من القيادة العليا بوزارة الداخلية.

تمكن قطاع الامن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (18) متهماً في (15) قضية وبحوزتهم نحو (20) كيلو من المواد المخدرة المتنوعة (كيميكال – شبو – حشيش – ماريجوانا – كوكايين – هيروين) و(11) ألفا و800 حبة من المؤثرات العقلية وأسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة ومبالغ مالية متحصلات البيع.

وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الإتجار والتعاطي، وتم إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتؤكد وزارة الداخلية ان الجهود الأمنية مستمرة لضبط كل من تسول له نفسه في جلب والإتجار بالمواد المخدرة وحماية المجتمع والحفاظ عليه ، مشددة على ضرورة تضافر الجهود للقضاء على تجار المخدرات ومروجيها، وتهيب بالجميع التعاون مع رجال الامن والابلاغ عن اي ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للادارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141)

المصدر
وزارة الداخلية
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2 مايو، 2024
0 37 دقيقة واحدة

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