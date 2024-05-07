سمو أمير البلاد يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بحضور الرئيس التركي

سمو أمير البلاد يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بحضور الرئيس التركي

بحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الصديقة تم عصر اليوم في القصر الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة مراسم التوقيع على اتفاقيات ثنائية بين دولة الكويت وجمهورية تركيا الصديقة وهي كما يلي:

أولا: بروتوكول تنفيذي بين حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة الدفاع الكويتية (KMOD) وحكومة جمهورية تركيا ممثلة بوزارة الدفاع الوطني (MOND) وأمانة الصناعات الدفاعية (SSB) بشأن عقود شراء الصناعات الدفاعية من حكومة إلى حكومة ووقعها من الجانب الكويتي وزير الخارجية عبدالله علي عبدالله اليحيا وعن الجانب التركي وزير الصناعات الدفاعية هالوك غوركن.

ثانيا: مذكرة تفاهم بشأن إنشاء حوار استراتيجي مشترك بين وزارة خارجية دولة الكويت ووزارة خارجية الجمهورية التركية ووقعها من الجانب الكويتي وزير الخارجية عبدالله علي عبدالله اليحيا وعن الجانب التركي وزير الخارجية هاقان فيدان.

ثالثا: مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية بدولة الكويت ووزارة الداخلية ورئاسة إدارة الطوارئ في الجمهورية التركية (أفاد) المتعلقة بإدارة الكوارث والطوارئ ووقعها من الجانب الكويتي وزير الخارجية عبدالله علي عبدالله اليحيا وعن الجانب التركي محافظ رئيس الأفاد أوكاي ميميش.

رابعا: خطاب نوايا بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت والإدارة العامة للمناطق الحرة في وزارة التجارة في الجمهورية التركية بشأن التعاون في مجال المناطق الحرة ووقعها من الجانب الكويتي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. أنور علي عبدالله المضف وعن الجانب التركي وزير التجارة د. عمر بولات.

خامسا: خطاب نوايا بين وزارة الدولة لشؤون الإسكان في حكومة دولة الكويت ووزارة البيئة والعمران والتغيير المناخي في حكومة الجمهورية التركية بشأن التعاون في مجال الرعاية السكنية والبنية التحتية ووقعها من الجانب الكويتي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. أنور علي عبدالله المضف وعن الجانب التركي وزير البيئة والتمدن والتغيير المناخي محمد اوزاسكي.

سادسا: مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار عن حكومة دولة الكويت ومكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية بشأن التعاون في مجال تشجيع الاستثمار ووقعها من الجانب الكويتي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. أنور علي عبدالله المضف وعن الجانب التركي وزير البيئة والتمدن والتغيير المناخي محمد اوزاسكي.