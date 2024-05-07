سمو أمير البلاد والرئيس التركي يترأسان جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت وجمهورية تركيا

عقدت في القصر الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة عصر اليوم جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت وجمهورية تركيا الصديقة ترأس فيها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الجانب الكويتي فيما ترأس فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الصديقة الجانب التركي.

هذا وقد تم خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط دولة الكويت وجمهورية تركيا الصديقة وسبل دعم وتنمية الشراكة القائمة على كافة الأصعدة بما يخدم مصالحهما المشتركة.

هذا وقد ألقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه كلمة فيما يلي نصها: “بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة ..

الحضور الكرام : يسعدنا وأعضاء الوفد المرافق ونحن في زيارة دولة للجمهورية التركية الصديقة أن نعرب للبلد الشقيق رئيسا وحكومة وللأمة التركية عن بالغ التقدير والعرفان والامتنان لما أحطنا به من حفاوة استقبال وكرم ضيافة.

ونؤكد أن زيارتنا اليوم للبلد الصديق تعزز التعاون المثمر البناء بين البلدين وتجسد حرص القيادتين على الارتقاء به في شتى المجالات بما يخدم مصالح بلدينا المشتركة ويحقق آمال شعبينا الكريمين وتطلعاتهما.

فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة : نسجل إشادتنا بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بلدينا الصديقين والممتدة عبر (60) عاما منذ تأسيسها في العام 1964 ونعرب عن تطلعنا نحو تعزيز أواصر هذه العلاقات بما يعكس طموح شعبي البلدين الصديقين.

كما نعتز بما يجمع البلدين الصديقين من تضامن ولحمة تجلت في الموقف التركي المشرف تجاه دولة الكويت إبان العدوان العراقي على دولة الكويت.

ونهنئ بلدكم الصديق بنجاح منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث الذي عقد في مطلع شهر مارس 2024 بمشاركة ممثلنا وزير الخارجية.. كما نشيد بتوقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية التركية الصديقة بتاريخ 21 أبريل 2024 في أنقرة.

ونتطلع إلى عقد الدورة الثالثة من لجنة التعاون المشتركة على مستوى وزيري خارجية بلدينا الصديقين في دولة الكويت.. كما نتطلع إلى عقد الدورة الحادية عشرة للجنة الكويتية – التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والصناعي والفني في (أنقرة) برئاسة وزير التجارة عن الجانب الكويتي.

ونؤكد التطلع إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في كافة المجالات وخصوصا الدفاعية من خلال التعاقد المباشر (حكومة مع حكومة).

ونتطلع أيضا إلى تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالين التجاري والاستثماري لما تمتلكه البلدان من مقومات وإمكانيات تساهم في رفع مؤشرات التبادل التجاري إلى مستويات أرحب وتعزز الفرص الاستثمارية بينهما وفي هذا الصدد نعتز بجهود شركة (ليماك التركية) التي تتولى تنفيذ مشروع مبنى مطار الكويت الجديد 2T.

وختاما ،،، نجدد شكرنا الجزيل لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة.. داعين الله (عز وجل) بدوام الرفعة والتقدم والازدهار والتميز لبلدينا الصديقين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

كما تناولت المباحثات مناقشة أبرز القضايا ذات الإهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وساد المباحثات جو ودي عكس روح الصداقة والتفاهم التي تتميز بها العلاقات الطيبة بين قيادتي البلدين الصديقين تمثيلا لرغبتهما المشتركة في المزيد من التنسيق والعمل على كافة الأصعدة والميادين.

حضر المباحثات أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه رعاه الله.