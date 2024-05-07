الهلال الأحمر: القيادة السياسية حريصة على ترسيخ القيم الإنسانية ورعاية العمل الإنساني

أكدت الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر مها البرجس أن القيادة السياسية الكويتية حريصة على ترسيخ القيم الإنسانية عبر تسخير الإمكانيات كافة لدعم العمل الإنساني وتشجيعه ورعايته إيمانا منها بأهمية تعزيز التعاون بين الأمم لمواجهة الأزمات والتحديات.

جاء ذلك في تصريح للبرجس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي يصادف الثامن من شهر مايو كل عام.

وأضافت أن (الجمعية) ماضية في تقديم الدعم لجميع الجهود العالمية عبر التعاون مع الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر لتعزيز الأعمال الإنسانية والإغاثية.

واكدت البرجس أن الجمعية ستواصل ممارسة دورها في الساحة الإنسانية وتفعيل كافة أدواتها لمواجهة الأزمات والتصدي لها.

يذكر أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي قدمت العديد من المساعدات الإنسانية خلال هذا العام في عدد من الدول منها فلسطين واليمن وسوريا ولبنان والسودان والمغرب والصومال وباكستان إضافة إلى أوكرانيا وتركيا وبنغلاديش ودول شرق افريقيا.

وشملت مساعداتها مواد إغاثية ومستلزمات طبية وسيارات إسعاف إضافة إلى العديد من مشاريع التعليم ونفقات علاج المرضى والمصابين وكفالة الأيتام وإنشاء المدارس والمراكز الصحية.

ويحتفل العالم في يوم 8 مايو من كل عام باليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر للاحتفاء بمبادئ الحركة الدولية وقيمها التاريخية الإنسانية.