“زين”: استقطاب الكفاءات والمواهب الوطنية للعمل في القطاع الخاص

أعلنت زين عن رعايتها الحصرية للمعرض الوظيفي الـ 25 الذي نظّمته جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا على مدار ثلاث أيام في الحرم الجامعي بضاحية مبارك العبدالله، وذلك تحت رعاية معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل العدواني.

وشهد حفل افتتاح المعرض حضور مُمثّل راعي الحفل الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف عادل البدر، ورئيس جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا د. بسام علم الدين، ومدير إدارة العلاقات المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح، وفريق الموارد البشرية في زين، ومسؤولي الجهات المُشاركة في المعرض، وعدد كبير من طلبة وطالبات الجامعة وخريجيها.

تحرص زين دوماً على المُشاركة الفعّالة في المعارض الوظيفية الأبرز على مستوى البلاد وتقديم الدعم لها، وذلك بالتعاون مع كبرى المؤسسات التعليمية والأكاديمية من القطاعين العام والخاص، بهدف استقطاب الكفاءات والمواهب الوطنية للعمل في القطاع الخاص، وتعريف الجيل الجديد من الطلبة وحديثي التخرج على تجربتها الرائدة في قطاع الاتصالات.

وقامت زين من خلال ركنها الخاص في المعرض باستعراض سياسة التوظيف لديها والفرص الوظيفية المُتاحة، إلى جانب تعريف الزائرين من الطلبة والخريجين والباحثين عن فرص العمل على بيئة العمل لديها وشرح نوعية وشروط الوظائف، بالإضافة إلى إجابة كافة الاستفسارات وتوضيح طبيعة العمل لدى مختلف الإدارات والقطاعات في الشركة.

وتستهدف الشركة عبر هذه المُشاركات المساهمة بتنشيط سوق العمل المحلّي، وتبادل التجارب والخبرات الوظيفية، وإتاحة الفرصة للشباب للوصول إلى فرص العمل التي تُناسب مهاراتهم وقدراتهم وطموحاتهم بما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات إشراك الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص الكويتي.