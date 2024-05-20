وزارة الأوقاف كرّمت “زين” على إسهاماتها المُجتمعية

تلقّت زين تكريماً من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مُمثّلةً بقطاع المساجد وقطاع الشؤون الثقافية، ثمّنت خلاله الوزارة التعاون المُثمر والشراكة الاستراتيجية الناجحة بين زين وإدارة مسجد الدولة الكبير خلال شهر رمضان المُبارك هذا العام، والتي أثمرت بالعديد من الإسهامات المُجتمعية لخدمة المُصّلين وروّاد المسجد تحت مظلّة حملة “زين الشهور”.

وتم التكريم على هامش الحفل الذي نظّمته الوزارة في مقرّها لتكريم شُركاء النجاح، وذلك بحضور وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د. بدر المطيري، ومدير إدارة العلاقات المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح، بالإضافة إلى مسؤولي الوزارة وفريق زين.

وجاء التكريم ليُسلّط الضوء على التعاون الناجح بين زين وإدارة مسجد الدولة الكبير في شهر رمضان الماضي، والذي أثمر بعددٍ من المُبادرات المُجتمعية التي قدّمها الطرفان تحت مظلّة حملة “زين الشهور” المُجتمعية، أبرزها موائد إفطار الصائم اليومية في الخيمة الكبرى بالمسجد، ومسابقة زين الأولى لحفظ وتجويد القرآن الكريم، وتقديم خدمات الضيافة وتسهيل تنقّل المُصلّين، وتقديم “ريوق العيد” بعد صلاة عيد الفطر المُبارك.

صالة زين بالمسجد الكبير خدمت الصائمين يومياً بالشهر الفضيل

هذا العام، عادت مُبادرة زين السنوية لإفطار الصائم للعام السابع عشر، وأتت بالتعاون مع إدارة المسجد الكبير والبنك الكويتي للطعام والإغاثة، وقدّمت إجمالي 42 ألف وجبة طوال الشهر الفضيل، حيث قامت الشركة بتقديم وجبات الإفطار يومياً عبر الخيمة الكبرى في المسجد لخدمة الصائمين، وقام فريق زين بالإشراف المباشر على التنظيم بشكلٍ يومي للتأكّد من جودة الوجبات المُقدّمة، كما شارك في تنظيمها فريق “زين الشهور” التطوعي المُكوّن من موظّفي الشركة من مُختلف القطاعات والإدارات.

كما أقامت زين مُسابقتها الأولى لحفظ القرآن الكريم وتجويده بالشراكة مع المسجد الكبير بمشاركة مئات المُتسابقين من الجنسين، وهدفت إلى تشجيع أفراد المُجتمع من مُختلف الفئات العمرية الشابّة على حفظ كتاب الله تعالى والتزيّن بقيمه السامية، وقدّمت جوائزاً تشجيعية نقدية للفائزين بالمراكز الثلاث الأولى لكل من الفئات الست، وأشرفت عليها لجنة مُعتمدة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع إدارة المسجد الكبير.

وحرصاً منها على إشراك موظفيها في مُبادراتها وبرامجها المُجتمعية، حرصت زين على تنظيم مُسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم الرابعة لموظفي الشركة وأبنائهم، والتي أقيمت أيضاً بالمسجد الكبير، وشهدت تكريم الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى بجوائز نقدية تشجيعية.