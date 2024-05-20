بنك بوبيان يُطلق برنامج “مدير العلاقات المصرفية المعتمد CBRM” للارتقاء بمهارات مديري العلاقات المصرفية

أعلن بنك بوبيان عن إطلاقه مؤخراً للبرنامج التدريبي (مدير العلاقات المصرفية المعتمدCBRM) المصمم خصيصاً للارتقاء بمهارات مديري العلاقات المصرفية من خلال حصولهم على شهادات الاعتماد المهني من معهد لندن للخدمات المصرفية والتمويل “London Institute of Banking & Finance”، وذلك بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية في الكويت.

وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحمّاد “يأتي هذا البرنامج في إطار الشراكة الاستراتيجية مع معهد الدراسات المصرفية ويتماشى مع حرص إدارة البنك على تطوير مهارات موظفيه ودعم الابتكار والإبداع وتعزيز مهارات التعامل مع العملاء مما ينعكس إيجابياً على تقديم تجربة استثنائية لخدمة عملاء بنك بوبيان”.

وأضاف الحمّاد “نؤكد دائماً حرص بنك بوبيان على تنمية وتطوير مهارات موارده البشرية خاصة في إدارة الفروع المصرفية، كما لا نألو جهداً في سبيل توفير أفضل البرامج التدريبية لهم انطلاقاً من إحدى قيم البنك الرئيسية وهي (التمكين)”.

وأوضح أن البنك يسعى دوماً إلى إضافة كل ما هو جديد إلى قائمة الأكاديميات التدريبية بما ينعكس إيجابياً على خدمة عملائنا، حيث يعد برنامج مدير العلاقات المصرفية المعتمد “Certified Bank Relationship Manager” برنامجاً مميزاً، بمعايير واختبارات دولية تهدف إلى تطوير أداء مديري العلاقات المصرفية الذين يتابعون حسابات العملاء من شريحة البلاتينيوم في الفروع بما ينعكس كلياً على توفير أفضل مستويات الخدمة للعملاء، وما لذلك من أهمية لإدارة العلاقات مع العملاء وخدمتهم بشكلٍ أفضل.

صورة جماعية

أهمية البرنامج

وعن البرنامج، أشار الحمّاد إلى أنه جرى تصميمه وتنفيذه خصيصاً لمديري علاقات العملاء القائمين على إدارة العلاقات المصرفية مع عملاء بنك بوبيان من شريحة الخدمات المصرفية الخاصة والبريميوم والبلاتينيوم للارتقاء بمهاراتهم وإيجاد منهجية ثابتة في تقديم الخدمة لعملاء بوبيان، كما يحرص البرنامج أيضاً على الربط بين النظريات العلمية والممارسة والتطبيق في مجال تقديم الاستشارات المالية المختصة بالأسهم والصناديق الاستثمارية في القطاع المصرفي الإسلامي.

ونوه أن البرنامج يحتوي على مجموعة من المعارف والآليات والاتجاهات الحديثة في مجال تقديم الاستشارات المالية من خلال توظيف أدوات رئيسية لفهم احتياجات العميل وتقديم الخدمة بما يناسب احتياجاته الشخصية وبما يعزز من مستوى رضا العملاء بشفافية ومصداقية تتناسب مع مستوى الخدمة التي يقدمها بوبيان.

وأكد الحمّاد أن بوبيان كان له السبق على مدار السنوات الأخيرة في تنفيذ العديد من المبادرات التي تصقل مهارات موظفيه وتعزز من خبراتهم العلمية والعملية، مثل مبادرة Boubyan Business School وهي بمثابة مظلة ينطوي تحتها العديد من الأكاديميات والبرامج التدريبية والشهادات المهنية المتخصصة التي تهتم بكل شريحة من الموظفين وتهدف إلى تغيير المفهوم التقليدي لتدريب وتطوير الموارد البشرية وتساعد في بناء القدرات الذاتية لهم بما يواكب التطورات التي يشهدها العصر الحالي، وهو ما يساهم بدوره في زيادة الولاء بين الموظفين.

أهمية التدريب

من جانبه قال مساعد المدير في إدارة التدريب والتطوير عبدالوهاب الخبيزي “نسعى دائماً كفريقٍ واحد في بنك بوبيان إلى أن نكون مؤسسة مصرفية حريصة على توظيف وتدريب وتمكين موظفيها لمساعدتهم على النجاح في حياتهم المهنية، حيث نركز دائماً على تأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها للنجاح في الصناعة المصرفية في جميع القطاعات والأقسام”.

وأوضح الخبيزي أن برنامج مدير العلاقات المصرفية المعتمد من معهد لندن للخدمات المصرفية والتمويل يؤهل الموظفين إلى تقديم خدمة أفضل لعملاء بوبيان خاصة في مجال الأسهم والصناديق الاستثمارية بجانب استخدام لغة موحدة بين جميع أعضاء الفريق، ويحتوي البرنامج على عدة مراحل متتابعة واختبارات معتمدة ويشكل رحلة تعلم للمشاركين، متبنياً نهجاً فريداً في تقديم دورات تدريبية متخصصة في هذا المجال مع الربط بين النظريات العلمية والتطبيق العملي الصحيح في مجال خدمة عملاء البنك بشكل عام وعملاء شريحة البلاتينيوم بشكل خاص.

يُذكر أن البرنامج تم تقديمه هذا العام من خلال مجموعتين بلغ إجمالي المتدربين فيهما 30 موظفاً وبذلك يكون جميع مديري علاقات العملاء لهذه الفئة قد اجتازوا الاختبار وحصلوا على هذه الشهادة المرموقة.