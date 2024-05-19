“زين” و”مركز صباح الأحمد” كرّما الفائزين بالمُسابقة الوطنية للروبوتات

أعلنت كل من زين ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع – أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدّم العلمي عن تكريمهما الطلبة والطالبات الفائزين في مسابقة الكويت الوطنية للروبوتات التي أقيمت مطلع العام الجاري، والذين مثّلوا الكويت مؤخّراً في بطولة العالم للروبوتات VEX بالولايات المُتحدة، وشهدت حصول فريق جامعة الكويت على جائزة “بناء أفضل روبوت”.

وتم التكريم في حفلٍ استضافته مؤسسة الكويت للتقدّم العلمي في مقرّها بمدينة الكويت، بحضور نائب المدير العام للخدمات المساندة في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ونائب رئيس مجلس إدارة مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع د. صالح العقيلي، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، ومدير عام مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ندا الديحاني، والقائم بأعمال عميد كُليّة العلوم والعميد المُساعد لشؤون الطلبة في جامعة الكويت د. محمد حسين بن سبت، والمُشرفة على تنظيم المُسابقة والفرق المُشاركة د. نورة الجري، بالإضافة إلى مسؤولي الجهات المُشاركة، والطلبة والطالبات الفائزين وأولياء أمورهم ومعلّميهم.

خلال الحفل، تم تكريم الفائزين في مسابقة الكويت الوطنية للروبوتات عن المراحل المتوسطة والثانوية والجامعية، والذين مثّلوا الكويت في بطولة العالم بالولايات المُتحدة، وهم: فريق جامعة الكويت، وفريق مدرسة البكالوريا الأمريكية، وفريق أكاديمية مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، وفريق مدرسة الكويت العالمية الإنجليزية، وفريق مدرسة ابن العميد.

ومن بين هذه الفرق، فاز فريق قسم علوم الحاسوب من كُلية العلوم في جامعة الكويت بجائزة “بناء أفضل روبوت” (Build Award) في بطولة العالم، وهو يُعتبر أول فريق جامعي في الشرق الأوسط والوطن العربي الذي يحصد جائزة في البطولة من أصل 15 جائزة، وكان من ضمن 120 فريق جامعي مشارك من حول العالم.

تكريم إحدى الفرق الفائزة عن فئة المدارس الثانوية

وعبّرت كل من زين ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع وجامعة الكويت عن فخرهم بجميع المُتأهلين من المُسابقة الوطنية للروبوتات الذين مثّلوا الكويت في المُسابقة الكُبرى بالولايات المُتحدة، ووصولهم إلى هذا المحفل العالمي خير دليل على أن الكويت ولّادة للطاقات المُبدعة، وأنهم قادرين على التنافس مع أقرانهم.

وأسهمت هذه المُشاركة العالمية بتنمية شغف الطلبة والطالبات بالتكنولوجيا، ورسم مسارهم الوظيفي مُستقبلاً وتهيئتهم للدخول في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) التي أصبحت من أولويات ومُتطلبات أسواق العمل الحديثة، وهذه الخطوة هي نتاج للتعاون المُباشر والفعّال بين مؤسسات القطاعين لتأهيل الجيل القادم من المُبتكرين في الكويت.

وأقيمت مُسابقة الكويت الوطنية للروبوتات مطلع العام الجاري بتنظيم قسم علوم الحاسوب بكُلية العلوم في جامعة الكويت بالشراكة مع زين ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع وبالتعاون مع التوجيه الفني العام للحاسوب بوزارة التربية.

وتندرج هذه الشراكة الاستراتيجية تحت مظلّة مُبادرة “وطن الابتكار”، والتي تشمل جميع مُبادرات وجهود زين لدعم الإبداع وتعزيز المهارات التقنية وتمكين ريادة الأعمال في المجتمع، وبالأخص في مجالات STEM، وتستهدف الشباب من الطلبة والمُبادرين.

تكريم إحدى الفرق الفائزة عن فئة المدارس المتوسطة