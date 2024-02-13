هيئة الزراعة وجمعية المهرجانات تطلقان أنشطة خاصة بالاحتفالات الوطنية تحت شعار “عيدي يا كويت يا أحلى بلد”

أطلقت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والجمعية الكويتية للمهرجانات مجموعة أنشطة خاصة باحتفالات الكويت بأعيادها الوطنية وتولي سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم تقام في عيدي الوطني والتحرير 25 و26 الجاري في حديقة الصداقة والسلام بالعديلية تحت شعار (عيدي يا كويت يا أحلى بلد).

جاء ذلك في مؤتمر صحفي أقامته هيئة الزراعة اليوم الثلاثاء بحضور مديرها العام ناصر تقي ورئيس مجلس إدارة جمعية المهرجانات الكويتية الدكتور طارق العبيد والمنسق العام للمهرجانات في الجمعية الإعلامي ناصر المهلهل.

ولفت تقي إلى حرص الهيئة على إطلاق مبادرة إقامة احتفالات الأعياد الوطنية في الحدائق العامة ومنها حديقة الصداقة السلام بالتعاون مع جمعية المهرجانات وبمشاركة عدة جهات حكومية وخاصة حيث يهدف الطرفان إلى إحياء المشاركات المجتمعية والوطنية وتعزيز الثقافة الإيجابية وغرس أهمية مفهوم الولاء وحب الوطن في نفوس الجميع.

وأشار إلى أن ذلك يعنى أيضا بتعزيز المبادرات الخضراء المستدامة في المجتمع وتقديم نموذج متميز في ترسيخ مبادئ الاستدامة لاسيما إن المواطن شريك أساسي في الحفاظ على بيئة الوطن.

وأوضح أن إطلاق الاحتفالات الوطنية في الحدائق العامة هدفه التعبير عن فرحة المواطنين والمقيمين وإقامة الفعاليات في مكان آمن بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المعنية ذات الصلة كذلك تقديم أنشطة متنوعة ومفيدة تعكس صورة حضارية وجميلة عن احتفالاتنا الوطنية وممارستها في داخل الحدائق العامة .

وذكر “أننا نطمح إلى مشاركة ناجحة من الجهات الحكومية والأهلية في هذا الاحتفال الذي يرمز الى حب الكويت الوطن وأميرها ويعبر عن الفرحة بأعيادها الوطنية”.

وشدد في الوقت نفسه على ضرورة تقيد الجميع بالتعليمات وأنظمة السلامة والمحافظ على نظافة البلد انطلاقا من ترجمة للتوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد ومجلس الوزراء على أرض الواقع من خلال هذه الاحتفالية.

من جانبه ثمن العبيد الشراكة والتعاون الناجح بين الجمعية وهيئة الزراعة مشيرا إلى الدور الوطني لجمعية المهرجانات بإطلاق المزيد من المبادرات والاحتفالات الوطنية التي تغرس قيم الحب والولاء والشراكة المجتمعية “وانطلاقا من دورنا كجمعية متخصصة في اقامة الفعاليات في تفعيل دور التعاون مع الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص والمواطنين بالمشاركات الوطنية والاجتماعية”.

وأوضح العبيد أن الجمعية ستطلق خلال الفترة المقبلة الكثير من الفعاليات والمبادرات المتنوعة بالتعاون مع هيئة الزراعة كذلك مع باقي وزارات ومؤسسات الدولة بهدف تنمية قدرات شبابنا الكويتي من خلال العديد من الأنشطة والمسابقات مع تفعيل دور الحدائق العامة مثل سابق عهدها حتى تكون احتفالاتنا الوطنية مرآة حضارية صادقة وجميلة أمام الجميع.

من جهته قال المهلهل إن الحفل الوطني الترفيهي الذي سيقام في حديقة الصداقة والسلام سيتضمن العديد من الفعاليات والانشطة الوطنية ومن بينها الفقرات الشعبية وأجنحة متنوعة لفريق “إكسبو” والجمعية الكويتية للتراث والفنانين التشكيليين.

ولفت المهلهل أيضا إلى مشاركة الفرق الشعبية والطائرات الورقية والمسابقات وتقديم الجوائز للمشاركين والحضور فضلا عن إطلاق مسابقة للرسم للأطفال وترمز لحب الوطن والتعبير عن ميولهم والتعرف على إبداعاتهم كما سيتم الاحتفاء بأجمل لوحة فائزة باعتمادها في رزنامة العام المقبل 2025.

وثمن مبادرة هيئة الزراعة بالتعاون مع الجمعية بتفعيل دور الحدائق العامة في احتضان الاحتفالات الوطنية والتي ستكون ملتقى مجتمعيا رائعا للمواطنين والمقيمين كذلك لباقي زوار الكويت من الخارج للتعبير عن الفرحة والابتهاج.

وأشار إلى المزيد من الفعاليات والأنشطة التي ستقام خلال الفترة المقبلة في شهر رمضان المبارك وحفلات القرقيعان والأعياد والمناسبات الوطنية المختلفة.