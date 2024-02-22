المتحدث الرسمي باسم سهل: حجز موعد البصمة البيومترية مباشرة من خلال التطبيق

قال المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) يوسف كاظم إنه بإمكان مستخدمي التطبيق من المواطنين والمقيمين حجز موعد (البصمة البيومترية) مباشرة عبر التطبيق.

وأوضح كاظم في تصريح صحفي اليوم الخميس أن إجراءات حجز الموعد ستتم عبر خطوات تتمثل بالدخول إلى التطبيق واختيار قائمة (مواعيد) والضغط على زر (حجز موعد) واختيار (وزارة الداخلية) ثم اختيار (الادارة العامة للأدلة الجنائية) واختيار (البصمة البيومترية) واختيار الموقع واليوم والتوقيت من المواعيد المتاحة.

وأضاف أنه سيصل إشعار للمستخدم بتأكيد حجز الموعد مع التنبيه بضرورة إبراز تطبيق (هويتي) أو البطاقة المدنية عند الحضور لإتمام إجراءات أخذ البصمة البيومترية.

وأشار إلى أن هذه الخدمة تأتي تماشيا مع ما أعلنت عنه وزارة الداخلية فيما يخص إلزام المواطنين والمقيمين بالقيام بعمل (البصمة البيومترية) خلال الأشهر الثلاثة المقبلة حتى يتم تفادي وقف جميع المعاملات الخاصة بوزارة الداخلية في حال لم يتم أخذها.