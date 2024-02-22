رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تدعو لحضور فعاليات الإحتفال بالأعياد الوطنية يومي الأحد والإثنين 25 و26 فبراير

رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تدعو لحضور فعاليات الإحتفال بالأعياد الوطنية يومي الأحد والإثنين 25 و26 فبراير

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي عن إقامة فعاليات الإحتفال بالأعياد الوطنية وذلك يومي الأحد والإثنين 25 و26 فبراير ‏بجانب أبراج الكويت في شارع الخليج العربي.

وتبدأ الفعاليات يوم الأحد 25 فبراير في الساعة 10 صباحا ولغاية الساعة 6 مساءا، وتتضمن فرقة موسيقى الجيش النحاسية والقرب الساعة 2:00 مساءا، وعرض جوي للقوة الجوية الكويتية الساعة 4:00 مساءا، وفرقة الفنون الشعبية (لعرضة) داخل المعرض الساعة 4:30 مساءا.

فيما تتضمن فعاليات يوم الاثنين 26 فبراير فرقة موسيقى الجيش النحاسية والقرب الساعة 2:00 مساءا.

فعاليات الاحتفالات بالاعياد الوطنية