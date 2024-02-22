الأركان العامة للجيش الكويتي

رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تدعو لحضور فعاليات الإحتفال بالأعياد الوطنية يومي الأحد والإثنين 25 و26 فبراير

22 فبراير، 2024
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أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي عن إقامة فعاليات الإحتفال بالأعياد الوطنية وذلك يومي الأحد والإثنين 25 و26 فبراير ‏بجانب أبراج الكويت في شارع الخليج العربي.

وتبدأ الفعاليات يوم الأحد 25 فبراير في الساعة 10 صباحا ولغاية الساعة 6 مساءا، وتتضمن فرقة موسيقى الجيش النحاسية والقرب الساعة 2:00 مساءا، وعرض جوي للقوة الجوية الكويتية الساعة 4:00 مساءا، وفرقة الفنون الشعبية (لعرضة) داخل المعرض الساعة 4:30 مساءا.

فيما تتضمن فعاليات يوم الاثنين 26 فبراير فرقة موسيقى الجيش النحاسية والقرب الساعة 2:00 مساءا.

فعاليات الاحتفالات بالاعياد الوطنية

فعاليات الاحتفالات بالاعياد الوطنيةتنزيل
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22 فبراير، 2024
0 35 أقل من دقيقة

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