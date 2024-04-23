بنك بوبيان يحقق 25 مليون دينار كويتي ارباحاً صافية في الربع الأول من العام الحالي

بنك بوبيان يحقق 25 مليون دينار كويتي ارباحاً صافية في الربع الأول من العام الحالي

أعلن بنك بوبيان عن تحقيقه أرباحاً تشغيلية في الربع الأول من العام الحالي بلغت 31.7 مليون دينار كويتي وتحقيق أرباحاً صافيةً بلغت 25 مليون دينار كويتي بزيادة 21% عن العام الماضي وبلغت ربحية السهم 5.2 فلس.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد أن ما تحقق من نتائج مالية إيجابية خلال الربع الأول من عام 2024 دليل على ما يتمتع به بوبيان من مكانة مميزة في السوق المالي والمصرفي المحلي، مؤكداً لعملاء البنك سعي الإدارة المتواصل نحو تحقيق الريادة والنمو المستدام في كافة القطاعات.

واستعرض الماجد أبرز الأرقام التى حققها البنك خلال الربع الأول، حيث زادت أصول البنك إلى 8.7 مليار دينار كويتى بنسبة نمو 8% مقارنة بالعام السابق كما بلغت محفظة التمويل 6.5 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 8% وبلغت الإيرادات التشغيلية 61.6 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 17%، كما ارتفعت الحصة السوقية للبنك من التمويل المحلي إلى 11.6%.

وأضاف إن النتائج المُحققة خلال هذه الفترة اقترنت وبشكل وثيق باستراتيجية جذرية أسهمت في الدفع بالأداء المالي والتشغيلي للمجموعة ككل، مشيراً إلى أن البنك يخطو خطوات ثابتة للانطلاق نحو استراتيجية خمسية جديدة يواصل من خلالها تعزيز النمو والأداء الإيجابي وتطوير البنية التحتية الرقمية وزيادة الحصص السوقية والمضي قدماً تجاه تسريع عملية التطوير بشكل عام.

التفوق في خدمة العملاء

وأكد الماجد أن إدارة بوبيان تعمل دائماً لتحسين جودة الخدمات والمنتجات لتعزيز وإثراء تجربة مصرفية تُلبي احتياجات العملاء وتُشكل نمط حياتهم اليومية، ليتصدر خدمة العملاء في الكويت بعد حصوله على جائزة “أفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء” للعام الرابع عشر على التوالي منذ عام 2010 وضمن الثلاثة مراكز الأولى على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية في الكويت من مؤسسة “سيرفس هيرو” المتخصصة بقياس مستوى رضا العملاء، وذلك عن عام 2023.

وأضاف أن بوبيان استطاع أن يصبح علامة تجارية رائدة بين مؤسسات القطاع المصرفي متخذاً مساراً نوعياً يعزز مستوى رضا عملائه البالغ نسبة 96% بين جميع البنوك المحلية الإسلامية والتقليدية مؤكداً أن حصة البنك السوقية ونموها المستمر تعكس المستويات العالية في خدمة العملاء والتفوق التكنولوجي وذلك انعكاس لاستراتيجية البنك الواضحة وحرفية الفريق التنفيذي والاستثمار المستمر في موارد البنك البشرية والتركيز على العنصر الوطني.

وأوضح إن ما وصل إليه البنك من نمو مستدام كان نتيجة التوجه المدروس نحو الاستثمار في مختلف قطاعات الأعمال، ليشهد ارتفاعاً ملحوظاً في قطاع الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية للشركات وذلك بفضل التركيز على جانبي الإبداع والابتكار، بالرغم من ارتفاع وتيرة التنافس في القطاع المصرفي.

Nomo .. نمو متصاعد للاستثمار العقاري البريطاني والانتشار خليجياً

وشهدت الفترة الأخيرة انفراد Nomo Bank (الذراع الرقمي لبنك لندن و الشرق الأوسط التابع لمجموعة بنك بوبيان) إطلاق منتجات وخدمات جديدة تتساوى مع كبرى المؤسسات المالية وذلك استكمالاً لاستراتيجيته الراسخة نحو تعزيز وتطوير بنية أعماله الرقمية الأساسية وضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمات المصرفية للأفراد بأفضل الحلول الرقمية التي توفرالمزيد من السهولة والراحة والامان في حلول الدفع الرقمية.

كما انفرد بنك Nomo مؤخراً باستضافة المطور العقاري البريطاني “Barratt London” بحضور مجموعة من عملائه و Great Portland من الأفراد والمستثمرين الراغبين في التعرف على الفرص العقارية والاستثمارية الحصرية بمزايا تنافسية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للاستفادة من أفضل قيمة استثمارية عالية الجدوى وأنسب الحلول التمويلية العقارية التي تتماشى مع النمو المتصاعد للاستثمار العقاري في بريطانيا.

بصمة رقمية واضحة

واكتسبت استراتيجية بوبيان للتحول الرقمي زخماً كبيراً باعتبارها تجربة ومثال حي للنجاح في الوصول إلى مستويات عالية من المنافسة الإقليمية في مجال الخدمات الرقمية وإحداث التغيير في حياة العملاء من خلال الخدمات والمنتجات التي يقدمها والتي يمكن اختصارها باعتبارها حالة استثنائية تمكن بنك بوبيان من خلالها من التفوق والوصول إلى القمة على الرغم من المنافسة في سوق ينمو بقوة وبسرعة وهو سوق الخدمات المصرفية الرقمية.

وخلال الربع الأول قدم بوبيان مجموعة من الخدمات والمنتجات وكذلك الحلول الرقمية المبتكرة ساهمت في خلق قيمة مضافة لعملائه والحفاظ على ريادته في مجال الابتكار لضمان إثراء تجربتهم المصرفية وجعلها أكثر سهولة لاسيما في ظل التنافس في مختلف قطاعات الأعمال ليعكس من خلالها النهج المستمر لتطوير نطاق البنية التحتية الرقمية بالاضافة إلى تقديم الأفضل في مجال الدفع الرقمي.

واستمر بوبيان في دعم وتوظيف موارده البشرية وكوادره الوطنية حيث استطاع البنك الوصول الى أعلى نسبة من العمالة الوطنية على مستوى القطاع الخاص تجاوزت 81% مع الاستمرار في تمكين المرأة التي بلغت نسبتها في البنك 30% مع وصول العديد من السيدات الى مناصب قيادية في البنك.

وأثبتت الموارد البشرية في بوبيان انها إحدى أهم الركائز الأساسية للنجاح المتواصل من خلال تطبيق معايير رؤية بوبيان المستقبلية وهو ما يساهم وبشكلٍ كبير في تقديم أفكار ومخرجات قائمة على الإبداع والابتكارمؤكداً التزامه بتوفير جميع السُبل لتعزيز دورهم القيادي بشكل حقيقي ومستدام مما ينعكس إيجابياً على سوق العمل المستقبلي والوصول إلى النتائج المرجوة في زيادة إنتاجية ومعدلات ربحية المؤسسة.

مسؤولية البنك الاجتماعية وشهر رمضان

وخلال ذات الربع اختتم بوبيان وبنجاح لافت برنامجاً متكاملاً من المبادرات والمساهمات المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك التي استهدفت التواصل اليومي مع مختلف شرائح وفئات المجتمع بما يعزز دوره الريادي في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة كونها أحد أهم المحركات الأساسية في استراتيجية بوبيان.

وأستطاع البنك من خلال هذا البرنامج ترك بصمة مجتمعية مميزة وهادفة إلى تعميق معنى العطاء والتطوع والالتزام بالمشاركة المجتمعية الغير مسبوقة طوال الشهر الفضيل بفضل الجهود المبذولة من قبل “فريق بوبيان التطوعي” المكون من مجموعة من الموظفين من مختلف الإدارات، إلى جانب إلى مشاركة عملائنا ليكونوا ضمن هذا الفريق التطوعي ، وذلك حرصاً منا على إشراكهم في الأجر.