شركة التقنية العالمية SAP تعلن عن تعيين المهندسة سندس بوشهري بمنصب مديرة تنفيذية لعملياتها في الكويت

أعلنت “إس إيه بي”، الشركة التقنية العالمية، عن تعيين المهندسة سندس بوشهري بمنصب مديرة تنفيذية لعملياتها في الكويت.

وتتمتع بوشهري بخبرة تزيد على 15 عاماً اكتسبتها خلال عملها في شركات متعددة الجنسيات وشركات مدرجة على قائمة “فورتشن 500″، وستقود فريقها لدعم جدول الأعمال الوطني للتحول الرقمي وتدريب القوى العاملة على المهارات التقنية، إلى جانب مساعدة الشركات على الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي تتيحها الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لقطاع الأعمال.

وقال أحمد الفيفي، النائب الأول للرئيس لدى “إس إيه بي” في منطقة شمال الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي ستقدم بوشهري تقاريرها له: “تعتبر الكويت سوقاً رئيسية للنمو بالنسبة لشركة “إس إيه بي” حيث تحرص الدولة على تبني التحول الرقمي بصورة متنامية وتعمل نحو بناء قوة عاملة مستدامة مزودة بالمهارات المطلوبة لبناء اقتصاد رقمي مزدهر. وتتمتع سندس بوشهري بخبرة تقنية عالمية واسعة ما يجعلها الشخص المثالي لقيادة الدعم الذي ستقدمه “إس إيه بي” لتحقيق هذه الأهداف الوطنية. وستقود سندس من خلال خبراتها التقنية ومعرفتها العميقة بالسوق وقدراتها القيادية، فريق عملها بهدف توسيع نطاق اعتماد القطاعين العام والخاص للتقنيات الجديدة، وتعزيز تدريب وتطوير المهارات التقنية الوطنية”.

وكانت بوشهري تشغل قبل تسلمها مهامها الجديدة منصب نائب الرئيس لتطوير الأعمال والمبيعات لدى “إس إيه بي” الكويت، حيث نجحت في تصميم حلول مخصصة لمؤسسات القطاعين العام والخاص، وبناء علاقات استراتيجية قوية مع عملاء “إس إيه بي” وشركائها.

وفي تعليقها على المنصب الجديد، قالت بوشهري: “باعتباري كويتية فخورة فأنا ممتنة لإتاحة هذه الفرصة لي لدعم جدول الأعمال الطموح للدولة. لقد أبدى القطاعان العام والخاص في الكويت رغبة واضحة لتبني التحول الرقمي بطريقة تضمن بقائنا في واجهة التطورات التقنية الجديدة. وبالإضافة إلى مساعدة الشركات على توظيف التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي لقطاع الأعمال، سأواصل العمل مع فريقي لدعم مبادرات تعليم وتطوير المواهب الكويتية المتنوعة في مجال التكنولوجيا”.

وتجدر الإشارة إلى أن بوشهري أتمت دراستها في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تحمل شهادة البكالوريوس في هندسة البرمجيات من جامعة امبري ريدل للطيران، في ولاية فلوريدا.