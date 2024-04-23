شركة ميتسوبيشي باور تفوز بعقد مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجدّدة في الكويت لتحديث محطة الزور الجنوبية لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطيرالمياه

أعلنت شركة ميتسوبيشي باور، المتخصصة في حلول الطاقة والتابعة لمجموعة “ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة” (MHI)، اليوم عن توقيع عقد مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت ضمن تحالفاً تقوده شركة ميتسوبيشي باور ويضم شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش.م.ك.م (عامة) (هيسكو)، بهدف تحديث وإعادة تأهيل الغلايات البخارية لمحطة الزور الجنوبية لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطيرالمياه، وذلك من خلال استبدال المكونات الرئيسية المتهالكه للغلايات بمكونات جديدة وحديثه، وتحسين تشغيل الغلايات من خلال تركيب أنظمة التحكم الرقمي الحديثه ومكونات الاحتراق المتقدمة، مما يهدف إلي تطوير أداء الشبكة الكهربائية وزيادة كفاءتها وموثوقيتها، وتلبية احتياجات الكويت عالمتزايدة للطاقة الكهربائية ، بالإضافة الى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.

هذا وقد تم بناء محطة الزور الجنوبية في منتصف الثمانينات، وهي تعد من الأعمدة الرئيسية في قطاع الطاقة الكهربائية في دولة الكويت؛ حيث تولّد قدرة إجمالية تبلغ 2,400 ميجاوات. وبموجب هذا العقد الجديد، ستقدم “ميتسوبيشي باور” (قائد التحالف) خدمات إعادة تأهيل وتحديث الوحدات البخارية بهدف تعزيز كفاءة التشغيل والموثوقية عبر تبديل وتطوير المكونات المتهالكة، واعتماد نظام تحكم (DCS) جديد. مما يؤدي الي تقليل نسبة استهلاك الوقود، كما تقدم “ميتسوبيشي باور” حلولاً تقنية متقدمة منخفضة الكربون لتقليل انبعاثات الأكاسيد النيتروجينية (NOx)، بما يتماشى مع أهداف الهيئة العامة للبيئة في الكويت، والتي تسعى لتقليل الانبعاثات على مستوى الدولة، في إطار مبادرتها التي تعدّ ركيزة أساسية لقطاع الطاقة في البلاد، وخطوة هامة نحو التحوّل إلى أسطول محطات توليد طاقة كهربائية أكثر كفاءة وملاءمة للبيئة، تتماشى مع أهداف دولة الكويت في الوصول إلى مستقبل طاقة كهربائية خالية من الانبعاثات.

وبهذه المناسبة، قال المهندس هيثم العلي، الوكيل المساعد لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت: “يسرنا توقيع عقد هذا المشروع الاستراتيجي مع تحالف شركة ميتسوبيشي باور (قائد التحالف) وشركة الصناعات الهندسية الثقيلة و بناء السفن ش. م.ك (عامة)، شريكنا طويل الأمد، لضمان تحديث غلايات محطة الزور الجنوبية لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه بحلول متطورة وجديدة للطاقة تقدم كفاءة عالية وأداء موثوق لخدمة شعب الكويت.

وإدراكاً منا لحاجة الكويت لطاقة نظيفة لتلبية احتياجاتنا المتزايدة للطاقة، يعد هذا المشروع خطوة حاسمة نحو دعم مستقبل طاقة منخفضة الكربون. بفضل خبرة الشركة العالمية ومعاييرها الهندسية المثبتة وسجلها الحافل بحلول الطاقة ذات الجودة العالية في الكويت والشرق الأوسط، ونحن واثقون من أن ميتسوبيشي باور ستواصل مواكبة رحلتنا نحو تقدم يحقق مستقبل طاقة مستدام للبلاد.”

ومن جانبه، قال خالد سالم، رئيس “ميتسوبيشي باور” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “نحن ملتزمون بمواصلة دعم جهود وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجدّدة في توسيع البنية التحتية للطاقة، وتوجيه تحولّها نحو مجتمع منخفض الانبعاثات الكربونية في إطار طموحات رؤية الكويت 2035.

ويعدّ الإعلان اليوم عن مشروع تحديث محطة الزور الجنوبية شهادة تؤكد على السجلّ الحافل لشركة “ميتسوبيشي باور” في تقديم حلول الطاقة الموثوقة، وفي تنفيذ تعهدات الخدمات الناجحة لإعادة تأهيل وتحديث المشاريع في دولة الكويت على مدار الأعوام الخمسين الماضية. ونحن فخورون برحلتنا المشتركة، وواثقون بقدرتنا على توفير حلولنا وخدماتنا المتقدمة والمبتكرة، بالتوازي مع مواصلة جهودنا الهادفة لدعم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجدّدة في تمكين المرحلة التالية من التقدم والنموّ في الكويت”.

وجدير بالذكر أن “ميتسوبيشي باور” هي مزوّد رئيسي لحلول الطاقة الكهربائية في دولة الكويت؛ حيث تتميز بسجلها العريق والناجح لمدى يزيد عن 50 عاماً في تقديم الحلول التقنية الأساسية للبنية التحتية للطاقة في البلاد، وتزويدها بجزء كبير من احتياجات الطاقة الكهربائية، وتوفيرها لبعض المكونات الرئيسية في قطاع النفط والغاز، بما في ذلك مصفاة ميناء الأحمدي ومصفاة ميناء عبد الله.

كما تساهم “ميتسوبيشي باور” بدور رئيسي في محطات الطاقة الكهربائية وتقطير المياه في البلاد؛ حيث تعد المزود الرئيسي لمعدات توليد القوي الكهربائية البخارية للمحطات مثل محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه. وتواصل التزامها بصفتها شريك حيوي لقطاع الكهرباء في الكويت، ومساهمتها بجهود تعزيز هذا القطاع عبر توفير حلول الطاقة الكهربائية المبتكرة والفعّالة والموثوقة.