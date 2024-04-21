مدير الإدارة العامة لخفر السواحل خلال بحثه مع قائد حرس الحدود الإيراني آلية تعزيز جهود مكافحة تهريب المخدرات والقرصنة البحرية

مدير خفر السواحل يبحث مع قائد حرس الحدود الإيراني تعزيز الجهود لمكافحة تهريب المخدرات والقرصنة البحرية

21 أبريل، 2024
0 40 أقل من دقيقة

بحث مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل العميد ركن بحري الشيخ مبارك علي الصباح اليوم الأحد مع قائد حرس الحدود الايراني اللواء احمد كودرزي آلية تعزيز الجهود في البحث والانقاذ لسفن الصيد التجارية ومكافحة تهريب المخدرات والقرصنة البحرية.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحفي ان مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل التقى قائد حرس الحدود الايراني في مقر الادارة العامة لخفر السواحل بقاعدة صباح الاحمد البحرية حيث تم بحث آلية تعزيز الجهود وضمان أمن الحدود البحرية بين البلدين.

وأشارت إلى أن الجانبين أكدا ضرورة تعزيز التعاون الامني الخاص بالامن البحري المشترك بين البلدين وتسهيل خطوط التجارة البحرية والحفاظ على استقرار وسلامة الملاحة.

المصدر
كونا
الوسوم
21 أبريل، 2024
0 40 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد

22 أبريل، 2024

السكنية: ماضون في إجراءات تخصيص قسائم في تيماء والصليبية لأصحاب الطلبات لسنة 2002 وما قبل

22 أبريل، 2024

وفد من الحركة التقدمية الكويتية يسلّم النائبين حيات والعصفور وثيقة “قائمة الأولويات” المقترحة من الحركة

22 أبريل، 2024

البلدية: حملات ازالة التعديات على املاك الدولة مستمرة

22 أبريل، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى