مدير خفر السواحل يبحث مع قائد حرس الحدود الإيراني تعزيز الجهود لمكافحة تهريب المخدرات والقرصنة البحرية

بحث مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل العميد ركن بحري الشيخ مبارك علي الصباح اليوم الأحد مع قائد حرس الحدود الايراني اللواء احمد كودرزي آلية تعزيز الجهود في البحث والانقاذ لسفن الصيد التجارية ومكافحة تهريب المخدرات والقرصنة البحرية.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحفي ان مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل التقى قائد حرس الحدود الايراني في مقر الادارة العامة لخفر السواحل بقاعدة صباح الاحمد البحرية حيث تم بحث آلية تعزيز الجهود وضمان أمن الحدود البحرية بين البلدين.

وأشارت إلى أن الجانبين أكدا ضرورة تعزيز التعاون الامني الخاص بالامن البحري المشترك بين البلدين وتسهيل خطوط التجارة البحرية والحفاظ على استقرار وسلامة الملاحة.