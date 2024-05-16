استقبل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء عصر اليوم أخاه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة والوفد المرافق وذلك على هامش مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية الدورة العادية الثالثة والثلاثين على مستوى القمة العربية في العاصمة البحرينية المنامة.

هذا وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء أعضاء الوفد الرسمي المرافق لممثل سموه رعاه الله.

ممثل حضرة صاحب السمو يستقبل الرئيس الفلسطيني