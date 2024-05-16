ممثل سمو أمير البلاد يستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني على هامش مؤتمر القمة العربية بالمنامة

ممثل سمو أمير البلاد يستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني على هامش مؤتمر القمة العربية بالمنامة

استقبل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء عصر اليوم دولة الرئيس نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الشقيقة والوفد المرافق وذلك على هامش مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية الدورة العادية الثالثة والثلاثين على مستوى القمة العربية في العاصمة البحرينية المنامة.

هذا وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء أعضاء الوفد الرسمي المرافق لممثل سموه رعاه الله.