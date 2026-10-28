نزاهة: اعتماد قرار كويتي بشأن تحديد المستفيد الحقيقي من المنقولات والأصول والكيانات التجارية ذات الصلة بجرائم الفساد

اعتماد قرار كويتي بشأن تحديد المستفيد الحقيقي من المنقولات والأصول والكيانات التجارية ذات الصلة بجرائم الفساد

اعتمد الاجتماع الوزاري الثالث لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في منظمة التعاون الإسلامي في باكو مشروع قرار تقدمت به دولة الكويت وأعدّته (نزاهة) لتعزيز الكشف عن المستفيد الحقيقي من الأصول والكيانات ذات الصلة بجرائم الفساد.

القرار يدعم تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز القدرة على كشف العائدات الإجرامية وتتبعها، ويهدف إلى تعزيز قدرة سلطات إنفاذ القانون على كشف المستفيدين الحقيقيين، وتبادل المعلومات، ودعم جهود تتبع واسترداد عائدات الفساد والحد من إخفائها.

ويجسّد اعتماد المبادرة الكويتية دور دولة الكويت في دعم التعاون الدولي وتعزيز الشفافية، بما يسهم في حرمان الفاسدين من الملاذ الآمن لهم ولعائداتهم.