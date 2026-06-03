الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت ومملكة البحرين

الاتحاد الأوروبي

أدان الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء بشدة الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت البنية التحتية المدنية في كل من دولة الكويت ومملكة البحرين.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنور العانوني في بيان إن “الاتحاد الأوروبي يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت منشآت وبنى تحتية مدنية في الكويت والبحرين” مؤكدا أن هذه الهجمات المتعمدة على المواقع المدنية “غير مقبولة وتشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني”.

وأضاف العانوني أن تلك الاعتداءات تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة مجددا دعوة الاتحاد الأوروبي إلى خفض التصعيد بشكل عاجل والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن تضامنه مع ضحايا هذه الهجمات متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين جراء الاعتداءات.