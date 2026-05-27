سمو ولي العهد يقوم بزيارة إلى إخوانه وأبنائه من قياديي ومنتسبي السلك العسكري والأمني

قام سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم بزيارة إلى إخوانه وأبنائه من قياديي ومنتسبي السلك العسكري والأمني.

وكان في استقبال سموه حفظه الله معالي رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح ومعالي وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وسعادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد درج الشريعان وسعادة وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب أحمد الوهيب وسعادة وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد سالم البرجس وسعادة رئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال محمد الرومي.

وفي مستهل اللقاء نقل سموه حفظه الله تهاني وتبريكات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى إخوانه وأبنائه من قياديي ومنتسبي السلك العسكري والأمني وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

هذا وقد هنأهم سموه حفظه الله بهذه المناسبة المباركة معربا سموه عن خالص تمنياته لهم بموفور الصحة وتمام العافية والتوفيق والسداد وأن يعيد الله هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

مشيدا سموه حفظه الله بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به منتسبو الجهات العسكرية والأمنية وما يبذلونه من جهود مخلصة وتضحيات مقدرة في سبيل حماية الوطن وصون أمنه واستقراره وسلامة أراضيه مؤكدا سموه أن الجهات العسكرية والأمنية تجسد أسمى معاني الولاء والانتماء في أداء الواجب الوطني.

مثمنا سموه مستوى الجاهزية والكفاءة العالية التي يتمتع بها منتسبو الجهات العسكرية والأمنية وما يتحلون به من انضباط ومسؤولية في تنفيذ المهام الموكلة إليهم مشيرا إلى أن ما يبذلونه من دور وطني لهو محل فخر واعتزاز لإخلاصهم وتفانيهم في خدمة وطننا العزيز.

سائلا سموه المولى عز وجل أن يديم على بلدنا الغالي نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه وأن يرحم شهداءنا الأبرار ويشملهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته.

رافق سموه حفظه الله في هذه الزيارة معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح وسعادة وكيل الديوان الأميري الشيخ عبدالعزيز مشعل مبارك عبدالله الأحمد الصباح.