سفير الكويت لدى السعودية يطلع على استعدادات بعثة الحج الكويتية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر الصباح خلال الجولة التفقدية لمقر بعثة الحج الكويتية في مكة المكرمة

قام سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر الصباح اليوم الأربعاء بجولة تفقدية لمقر بعثة الحج الكويتية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للاطلاع على الاستعدادات والخدمات المقدمة لحجاج دولة الكويت.

وأكد السفير الشيخ صباح الناصر الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أهمية تضافر الجهود وتكامل العمل بين الجهات المشاركة في البعثة لخدمة حجاج دولة الكويت وتسهيل أدائهم المناسك بكل يسر وطمأنينة.

كما شدد على حرص دولة الكويت على رعاية حجاجها ودعمهم وتقديم أفضل الخدمات لهم بما يضمن أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأشاد بالجهود الكبيرة والمقدرة التي تبذلها الحكومة السعودية في تطوير منظومة الحج وفي تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية الأمر الذي يعكس التزامها الراسخ بخدمة ضيوف الرحمن ورعايتهم.

ورافق السفير الشيخ صباح ناصر الصباح خلال جولته القنصل العام لدولة الكويت في مدينة جدة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي يوسف التنيب.

وتضم بعثة الحج الكويتية ممثلين عن وزارات الشؤون الإسلامية والصحة والإعلام والداخلية والخارجية إلى جانب قوة الإطفاء العام وجمعية الهلال الأحمر الكويتي والهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للشباب.