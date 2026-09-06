مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع يختتم مسابقاته التكنولوجية العالمية بإعلان الفائزين

جانب من مشاركة الطلبة في إحدى المسابقات التقنية ضمن فعاليات مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع

اختتم مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي فعاليات (مسابقات مركز صباح الأحمد التكنولوجية العالمية 2026) التي أقيمت في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي بمشاركة أكثر من 180 متسابقا وأعلن الفائزين فيها.

وقال مركز (الموهبة) في بيان صحفي اليوم الأحد إن المنافسات جمعت مواهب شابة في أربع مسابقات تقنية متخصصة هي المتاهة (MAZE) وتتبع الخط (LINE FOLLOWER) والسومو (SUMO) والطائرات بدون طيار (DRONE).

وأضاف أن المنافسات شهدت أجواء تنافسية جمعت بين المعرفة والتطبيق العملي خاض خلالها المشاركون جولات متعددة اختبرت مهاراتهم في البرمجة والتفكير المنطقي والتصميم الهندسي والملاحة والتحكم وحل المشكلات.

وأوضح أن الفعالية أقيمت على أربعة مسارات متزامنة إذ شهدت مسابقة السومو منافسات بدأت بمرحلة المجموعات تلتها مراحل خروج المغلوب فيما تضمنت مسابقات المتاهة وتتبع الخط والدرون ثلاث جولات تنافسية أتاحت للمشاركين اختبار حلولهم وتطوير أدائهم وصولا إلى الجولات النهائية.

وذكر أن تنظيم هذه المسابقات يأتي في إطار جهوده لاكتشاف وتنمية المواهب الوطنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة وتعزيز ثقافة الابتكار وتوفير بيئة تنافسية تتيح للمشاركين تحويل معارفهم ومهاراتهم التقنية إلى تطبيقات عملية.

وأشار إلى أن هذه الفعاليات تمثل منصة مهمة أمام المواهب الشابة للتعرف على مجالات التكنولوجيا الحديثة وخوض تجارب تنافسية تحاكي المعايير المتبعة في المسابقات العالمية بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواصلة التطور والمنافسة وتمثيل دولة الكويت في المحافل التكنولوجية الدولية.

وبين المركز أن مسابقة السومو أسفرت عن فوز فرح الحيص ولولوة العجمي بالمركز الأول وعبدالله الخمسان ومحسن البذالي بالمركز الثاني وعبدالله الصايغ وعيسى البغلي بالمركز الثالث.

وأضاف أن مسابقة الدرون شهدت فوز آمنة عبدالله وزينب عبدالله بالمركز الأول وعثمان العجمي بالمركز الثاني وحسن أكبر علي وعلي أكبر علي بالمركز الثالث.

وأشار إلى أن وليد العميري فاز بالمركز الأول في مسابقة تتبع الخط فيما فازت سارة بهبهاني وعبدالله باقر بالمركز الثاني وشيخة الصفران وجنى الفضلي بالمركز الثالث.

وأفاد بأن مسابقة المتاهة أسفرت عن فوز عبدالحميد المحمد علي بالمركز الأول ومنيرة الخنة وسعود الخنة بالمركز الثاني وقصي العنزي بالمركز الثالث.

وقال المركز إن الفعاليات شهدت كذلك خمس جوائز خاصة إذ فازت نور خاجة وحور البغلي وداليا الكندري بجائزة أفضل استراتيجية في مسابقة السومو ونورة الخازي وهدى العنزي بجائزة أفضل ملاحة في مسابقة المتاهة.

وأشار إلى أن ناصر الشرهان وجاسم الياسين فازا بجائزة أفضل أداء في مسابقة تتبع الخط فيما فاز عيسى الرشيدي وعمر الرشيدي بجائزة أفضل قائد طائرة في مسابقة الدرون وعائشة المنصور ولولوة المنصور بجائزة أفضل برمجة على مستوى مسابقات (GEN TEK).