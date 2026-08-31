بلدية الكويت: انخفاض نسبة التعديات على أملاك الدولة يعود لارتفاع وعي المواطن باللوائح والقوانين

بلدية الكويت

أكدت بلدية الكويت اليوم الاثنين أن الانخفاض الكبير في عدد التعديات المقامة على أراضي الدولة يعود إلى ارتفاع نسبة الوعي لدى المواطنين والمقيمين وفهمهم للوائح وقوانين البلدية.

وأشاد عضو الفريق المركزي لمكتب مدير عام البلدية محمد الجلاوي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بتعاون المواطنين والمقيمين مع حملة البلدية (الكويت أجمل بلا تعديات) اذ كانت اكبر نسب الازالات بالحملة طواعية منهم ومن خلالهم.

وقال الجلاوي إن حملة الرصد والازالة مستمرة في أكثر من محافظة بشكل يومي من خلال الفرق الميدانية معربا عن شكره للجهات الحكومية التي تشارك معهم منذ بداية الحملة وهي وزارتا الكهرباء والماء والطاقة المتجدده والداخلية بالإضافة إلى الهيئة العامة للبيئة.

وأوضح أن الحملة كانت قد بدأت في إزالة أبرز التعديات وهي إقامة سياج أخضر حول ارتداد المنازل أو إقامة ديوانية على رصيف الشارع والتي كانت من أكثر المخالفات التي تشكل خطرا على الجيران إضافة لارتفاع عدد الحوادث المرورية مشيرا إلى أن المخالفات في المناطق السكنية كانت تهدد سلامة المارة اضافة لحجبها الرؤية ومظهرها غير الحضاري.

وبين أن البلدية تشجع المواطنين والمقيمين على متابعة الحسابات الرسمية لها للاستفادة من الرسائل التوعوية والإرشادات التي ستنشر تباعا والتواصل مع البلدية للاستفسار عن أي متطلبات تنظيمية بما يسهم في تسهيل إجراءاتهم وضمان التزامهم بالأنظمة واللوائح.