الرئيس الصيني شي جينبينغ يزور قرغيزستان الأحد ثم مصر

الرئيس الصيني شي جينبينغ

يتوجه الرئيس الصيني شي جينبينغ الأحد إلى قرغيزستان للمشاركة في قمة إقليمية، على أن يزور بعدها مصر، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الصينية في بيان الأربعاء.

وأوضحت الوزارة أن الرئيس الصيني سيشارك خلال جولته التي تستمر إلى الثالث من أيلول/سبتمبر، في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة القرغيزستانية بشكيك ، حيث يقوم بزيارة دولة، تعقبها زيارة أخرى إلى مصر.

وتشارك في القمة أيضا دول أخرى أعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، من بينها روسيا وإيران.

كما سيجري شي محادثات مع رئيس قرغيزستان صدر جباروف لتعزيز “التعاون القائم على المنفعة المتبادلة والتنمية عالية الجودة بين البلدين”، وفق ما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان في مؤتمر صحافي.

وفي مصر، سيلتقي شي بالرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء محادثات تهدف إلى “الإسهام الإيجابي في صون السلام والاستقرار في المنطقة”.

وتأتي الزيارة بينما لا تزال إيران والولايات المتحدة غارقتين في صراع امتد ليشمل أنحاء مختلفة في الشرق الأوسط، وتسبب في خنق حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الحيوي، ما أدى إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية.

ولدى الصين علاقات اقتصادية كبيرة مع دول بالشرق الأوسط، إذ كانت المنطقة المصدر الأول لواردات بكين من النفط الخام قبل اندلاع الحرب.

وقال جيان إن الزيارة الأولى لشي إلى مصر منذ 10 سنوات “تحمل أهمية خاصة لتطوير العلاقات الثنائية”.

وهذه هي الرحلة الخارجية الثانية للرئيس الصيني هذا العام، بعد زيارته لكوريا الشمالية في حزيران/يونيو.