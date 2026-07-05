“التربية” تعتمد جداول امتحانات الدور الثاني للصفوف الـ10 والـ11 والـ12 للعام الدراسي 2025–2026

وزارة التربية

عتمدت وزارة التربية اليوم الأحد جداول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2025–2026 لطلبة الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر في القسمين العلمي والأدبي والتعليم الديني ضمن استعداداتها لاستكمال اختبارات العام الدراسي وفق الخطة الزمنية المعتمدة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن امتحانات الدور الثاني للمرحلة الثانوية للصفين العاشر والحادي عشر تنطلق يوم الأحد المقبل وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 22 الشهر الجاري أما الصف الثاني عشر بالقسم العلمي فتنطلق يوم الخميس المقبل وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 21 الجاري.

وأضافت أن امتحانات القسم الأدبي تبدأ يوم الخميس المقبل وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 22 الشهر الجاري أما امتحانات الدور الثاني للصف الثاني عشر بالتعليم الديني فتبدأ يوم الأربعاء المقبل وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 22 الجاري.

وأكدت الوزارة حرصها على إعداد الجداول بما يضمن حسن تنظيم سير الاختبارات في مختلف اللجان وتوفير البيئة المناسبة للطلبة لأداء امتحاناتهم بكل يسر وانتظام.

ودعت (التربية) الطلبة وأولياء الأمور إلى الاطلاع على الجداول المعتمدة عبر القنوات الرسمية للوزارة والالتزام بمواعيد الامتحانات والتعليمات المنظمة لها متمنية لجميع الطلبة دوام التوفيق والنجاح.