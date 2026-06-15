الرئيس اللبناني يأمل أن يضع التفاهم الأميركي الإيراني “حدا نهائيا” للحرب مع الاحتلال

الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون

أمل الرئيس اللبناني جوزاف عون الاثنين أن يضع التفاهم الأميركي الإيراني “حدا نهائيا” للحرب مع الاحتلال، ويؤسّس لمرحلة من الاستقرار في البلاد، بعيد إعلان الوسيط الباكستاني أن وقف إطلاق النار يشمل لبنان.

وثمّن عون، وفق بيان عن الرئاسة، إقرار مذكرة التفاهم أن “استقرار لبنان وأمنه يشكلان جزءا لا يتجزأ من أي مسعى جدي لترسيخ الاستقرار في المنطقة”، مؤكدا تطلع اللبنانيين الى أن “تتحول هذه التفاهمات إلى خطوات عملية تضع حدا نهائيا لدوامة العنف، وتؤسس لمرحلة من الاستقرار والأمن والتعافي وإعادة الإعمار”.

وشكر عون “كل من عمل على تضمين لبنان في الجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد ووقف الأعمال العسكرية على مختلف الجبهات”، متمنيا أن “يشكل هذا التطور بداية مسار أوسع يعزز الاستقرار في المنطقة ويحفظ سيادة الدول وحقوق شعوبها، ويتيح للبنانيين التفرغ لإعادة بناء ما تهدم واستعادة حياتهم الطبيعية في ظل دولة آمنة ومستقرة”.