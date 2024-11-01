الرئيس الأمريكي يمدد حالة الطوارئ الوطنية حول إيران لمدة عام إضافي

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة تمديد حالة الطوارئ الوطنية المعلنة حول إيران منذ العام 1979 لمدة عام إضافي ابتداء من منتصف الشهر الجاري.

وأوضح بايدن في رسالة إلى الكونغرس أن حالة الطوارئ المعلنة حول إيران في “14 نوفمبر 1979 ستبقى سارية بعد 14 نوفمبر 2024” لمدة عام كامل.

وأشار بايدن إلى أن العلاقات بين واشنطن وطهران “لم يتم تطبيعها بعد وما زالت عملية تنفيذ الاتفاقيات مع إيران المؤرخة في 19 يناير 1981 مستمرة ولذلك فقد قررت أنه من الضروري مواصلة حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 12170 فيما يتعلق بإيران”.

وأعلن البيت الأبيض في عام 1979 “حالة طوارئ وطنية حول إيران واتخذ خطوات ذات صلة وفقا لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية للتعامل مع التهديد غير المألوف وغير العادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة بسبب الوضع في إيران”.