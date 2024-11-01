شركة لاينز للتصميم تفوز بثلاثة مشاريع في مسابقة عالمية لجائزة ‏Restaurant and bar design award المقامة في برشلونة

أعلنت شركة لاينز للتصميم عن فوزها بثلاثة مشاريع في مسابقة عالمية لجائزة ‏Restaurant and bar design award المقامة في برشلونة.

وقال المدير التنفيذي المهندس أحمد البغلي أن المهندس الشريك شادي عاشور قام بتصميم مطعم “تايتل” في مجمع الويرهاوس، الذي فاز بجائزة أفضل مطعم على مستوى العالم لعام 2024، من بين 1240 مطعم مشارك من بين 67 دولة حول العالم.

المدير التنفيذي المهندس أحمد البغلي

المهندس الشريك شادي عاشور

كما فازت الشركة بتصميم مطعم “بياتي” كأفضل تصميم مطعم ضمن قائمة المطاعم الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، فازت الشركة بتصميم مطعم “يونق بو” كأفضل تصميم للمطاعم في قائمة المساحات الداخلية في منطقة الشرق الأوسط.

أحد التصاميم الفائزة أحد التصاميم الفائزة

‏‎وأعرب المهندسان أحمد البغلي وشادي عاشور عن فخرهما بأن جميع أصحاب هذه المطاعم كويتيون، وشكر أصحاب تلك المطاعم على منح شركة لاينز الثقة لتصميم تلك المشاريع