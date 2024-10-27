“هنّ آرت” تقيم المعرض الفني للفنانة البحرينية مشاعل الساعي بعنوان “Gentel Porosities”

لدورها الفعال فى تنشيط الإبداع والإنتاج الفني لدى الفنانات الخليجيات والعربيات المقيمات في دول مجلس التعاون، اقامت مؤسسة ومديرة المعرض الفني “هنّ آرت” اوسيان سالي يوم الخميس 24 اكتوبر 2024 المعرض الفني الخاص للفنانة البحرينية مشاعل الساعي بعنوان ” Gentel Porosities” وذلك بالتعاون مع النادي الدبلوماسي الدولي – الكويت وبحضور سفراء البحرين ومصر وفلسطين ورئيسة المجلس التنفيذي للنادي غادة شوقي حرم سفير جمهورية مصر العربية، وعدد من زوجات السفراء وعضوات النادي .

وعلى هامش المعرض صرح سفير مملكة البحرين صلاح المالكي “سعدت بالمشاركة في معرض “Gentle Porosities” للفنانه البحرينية مشاعل الساعي والذي تضمن عدة صور فنية بطابع مغاير حيث استخدمت فيها لمسات فنية تعكس نموذجا فريدا من نوعه ولعل ما اثار إعجابي هو التركيز على منطقة تاريخيّة لها مكانة كبيرة ليس فقط على أهل البحرين بل على منطقة الخليج اجمع وهي عين عذاري التاريخية التي ارتبط اسمها باسم البحرين منذ فترة قديمة . أتمنى المزيد من التوفيق والنجاح لهذه الفنانة وطريقتها المبتكرة في تصوير الشواهد الحيوية كما لا يفوتني ان اشكر السيدة ريما الخالدي حرم سفير دولة فلسطين ونائبة الرئيس التنفيذي للنادي الدبلوماسي الدولي على جهودها لانجاح هذه الفعالية وكل من ساهم في تحقيق أهدافه.”

بدورها صرحت أوسيان سالي ” يعد افتتاح أول مساحة “لهنّ آرت” في الكويت إنجازًا رئيسيًا للمعرض. وستكون مساحة مخصصة لعرض أعمال وأبحاث الجيل الجديد من الفنانات المرتبطات بشبه الجزيرة العربية.

واضافت ، يجسد معرضنا الافتتاحي “Gentle Porosities” لمشاعل الساعي جوهر المعرض: فنحن نهدف إلى توفير مساحة للمشاركة النقدية والتجريب الفني من خلال التركيز على المعارض الفردية التي تعزز الممارسات الفنية المبتكرة التي يتردد صداها في الحوارات الثقافية المحلية والعالمية.

وقد أكد نجاح هذا المعرض الأول أن الكويت كانت الاختيار الصحيح لهذا الفصل الجديد، ونأمل أن نساهم في المشهد الفني المحلي والمشهد الثقافي للسنوات القادمة.“

ومن ناحيتها أعربت الفنانة البحرينية مشاعل الساعي: “عملي هو ممارسة لإعادة التفاوض ومحاكاة الأساطير والذكريات المحلية الموروثة عن الأرض. إن “Gentle Porosities ” والعمل داخله هو بمثابة كشف لتلك الاعتبارات المتعلقة بالأرض والبيئة والجسد.”