الأردن يرحب بتبني اليونسكو قرارا ايجابيا حول القدس القديمة وأسوارها

رحب الأردن اليوم الاربعاء بتبني منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) قرارا ايجابيا حول مدينة القدس القديمة وأسوارها.

جاء ذلك في تعليق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة في تصريح صحفي على القرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي للمنظمة الأممية بالاجماع خلال دورته ال220 في وقت سابق من اليوم.

واعتبر القضاة أن هذا القرار يؤكد جميع محاور الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها بما فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية كما يجدد التأكيد على مضامين القرارات السابقة الصادرة عن المجلس التنفيذي وقرارات لجنة التراث العالمي الخاصة بالقدس.

والقرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي للمنظمة يطالب بوقف الاحتلال الإسرائيلي بصفته القوة القائمة بالاحتلال جميع إجراءاته الأحادية اللاشرعية واللاقانونية والتي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها واعتبارها لاغية وباطلة.