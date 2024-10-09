الاتحاد الأوروبي يوافق على قرض لأوكرانيا بقيمة 35 مليار دولار بضمان أصول روسية

وافقت دول الاتحاد الأوروبي الأربعاء على خطة لإقراض أوكرانيا ما يصل إلى 35 مليار يورو مضمونة بأصول روسية مجمدة، وفق ما أفاد دبلوماسيون.

وتحتاج حكومة كييف بشكل كبير التمويل لدعم الاقتصاد وتسليح الجيش والحفاظ على عمل شبكة الكهرباء خلال الشتاء المقبل بعد جولات القصف العنيفة التي شنتها القوات الروسية.

ويعد قرض الاتحاد الأوروبي الذي وقع عليه غالبية سفرائه خلال اجتماع في بروكسل، جزءا من مبادرة أكبر بقيمة 50 مليار دولار وافقت عليها مجموعة السبع في حزيران/يونيو.

وهذه الخطوة الأوروبية هي الأولى في إطار مبادرة مجموعة السبع، بانتظار أن تتقدم دول أخرى في المجموعة وبينها الولايات المتحدة وبريطانيا، للقيام بدورها.

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن حجم القرض يصل إلى 35 مليار يورو، لكنه قد ينخفض إذا قرر أعضاء آخرون في مجموعة السبع المساهمة بمزيد من المال.

وجمّد الاتحاد الأوروبي حوالى 235 مليار دولار من أموال البنك المركزي الروسي منذ غزت موسكو أوكرانيا عام 2022، وهو الجزء الأكبر من الأصول الروسية المجمدة في جميع أنحاء العالم.

وتحتفظ مؤسسة الودائع الدولية يوروكلير ومقرها في بلجيكا بحوالى 90% من الأموال الروسية.

وترمي خطة مجموعة السبع إلى الاستفادة من الفوائد على الأصول الروسية لتحويل المزيد من الأموال إلى أوكرانيا وستحل مكان خطة الاتحاد الأوروبي الحالية التي تم بموجبها تحويل 1,7 مليار دولار إلى كييف في تموز/يوليو.

وتأخر تنفيذ قرض مجموعة السبع إذ سعت الولايات المتحدة إلى الحصول على ضمانات من الاتحاد الأوروبي بأن الأصول الروسية ستظل مجمدة.

وحاليا، يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة كل ستة أشهر على تمديد تجميد الأصول.

ورفضت المجر اقتراحا بتمديد هذه الفترة إلى 36 شهرا، بحجة أنها تريد الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر.

ومن المتوقع الآن أن يقر البرلمان الأوروبي القرض خلال جلسة في وقت لاحق من تشرين الأول/أكتوبر، ما يسمح بصرفه العام المقبل.