الولايات المتحدة تعرب عن “قلقها البالغ” بشأن الوضع الإنساني في شمال قطاع غزة

تشعر الولايات المتحدة ب”قلق بالغ” بشأن الوضع الإنساني في شمال غزة، وفق ما قالت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء، فيما يجدد الاحتلال عملياته في القطاع الذي دمّرته الحرب.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحافي “نشعر بقلق بالغ بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة برمّته، ونشعر بقلق خاص بشأن الوضع الإنساني في شمال القطاع، ويمكنني أن أقول لكم إنه كان موضوع بعض المناقشات العاجلة بين حكومتينا” مضيفا أن “إسرائيل” ملزمة بموجب القانون الإنساني الدولي السماح بدخول الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية الأخرى إلى غزة.