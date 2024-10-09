رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

رئيس الوزراء الإسباني يصف الهجوم على لبنان بانه “غزو” 

9 أكتوبر، 2024
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وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأربعاء الهجوم على لبنان بأنه “غزو”، قائلا إنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن “يبقى غير مبال” إزاء هذا الوضع وأعرب عن أسفه “لعدم وجود توافق” حول الموضوع داخل الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الحكومة اليسارية الإسبانية خلال نقاش في البرلمان “من الواضح أنه حصل غزو من دولة أخرى لدولة ذات سيادة مثل لبنان، وبالتالي لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى غير مبال”.

وأضاف “لقد نددنا (بهذا الوضع) في أوكرانيا، كما نددنا به في غزة والآن ندين أيضا غزو لبنان”.

كما أعرب بيدرو سانشيز الذي كثف الانتقادات للاحتلال منذ بدء الحرب في قطاع غزة، عن أسفه “لعدم وجود توافق داخل الاتحاد الأوروبي” بشأن الوضع في الشرق الأوسط.

وقال، “يؤسفني ذلك لأنني أعتقد أنه في ما يتعلق بهذه القضايا، علينا أن نكون متماسكين ليس فقط عبر موقفنا وإنما في الدفاع عن القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”.

تحولت دوامة العنف عبر الحدود التي بدأت قبل عام بين إسرائيل وحزب الله إلى حرب مفتوحة في 23 أيلول/سبتمبر. وبدأ جيش الاحتلال قصف معاقل الحزب في جنوب لبنان وشرقه والضاحية الجنوبية.

وفي 30 أيلول/سبتمبر، بدأ الاحتلال عمليات برّية في جنوب لبنان، وحشدت أربع فرق عسكرية عند الحدود، بعد مرور 24 عاما على انسحاب قواتها من جنوب لبنان الذي احتلته 22 عاما.

المصدر
أ ف ب
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9 أكتوبر، 2024
0 44 دقيقة واحدة

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