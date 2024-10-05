المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي

مفوّض شؤون اللاجئين يزور بيروت ويندد بأزمة “مروّعة” يواجهها لبنان

5 أكتوبر، 2024
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ندّد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي لدى وصوله الى بيروت السبت بما يواجهه لبنان من “أزمة مروعة”، بعد فرار مئات الآلاف من منازلهم على وقع الغارات الكثيفة على مناطق عدة في البلاد.

وقال غراندي في منشور على منصة أكس “وصلت للتو إلى بيروت بينما يواجه لبنان أزمة مروّعة. مئات الآلاف من الأشخاص باتوا معدمين أو مشردين بسبب الغارات الجوية”، مضيفا “جئت إلى هنا تضامنا مع المتضررين، لدعم الجهود الإنسانية ولطلب مزيد من المساعدة الدولية”، في وقت تقدر السلطات نزوح أكثر من مليون شخص بسبب التصعيد.

5 أكتوبر، 2024
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