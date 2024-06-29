الجيش الروسي

روسيا تعلن السيطرة على بلدة بالقرب من تورتسك في أوكرانيا

29 يونيو، 2024
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أعلنت روسيا السبت السيطرة على بلدة بالقرب من مدينة تورتسك في شرق أوكرانيا التي تتعرّض لهجمات روسية متزايدة منذ مطلع حزيران/يونيو.

وجاء في التقرير اليومي الصادر عن وزارة الدفاع الروسية “بفضل عمليات كُلّلت بالنجاح، حرّرت وحدات تجمّع الجنود المركزي بلدة شومي”.

وتقع هذه البلدة الصغيرة بالقرب من مدينة تورتسك التي تشكّل سدّا أساسيا على هذا الخطّ من الجبهة. ومن شأن سقوط هذه المدينة بأيدي الروس أن يفسح لهم المجال إلى كوستيانتينيفكا ثمّ كراماتورسك الهدف الأبرز للجيش الروسي في هذه المنطقة.

وأفاد سكان من تورتسك في تصريحات لوكالة فرانس برس هذا الأسبوع عن العشرات من عمليات القصف التي تنفذها روسيا يوميا والتي ارتفع عددها منذ مطلع حزيران/يونيو. ودعت السلطات السكان إلى إخلاء منازلهم.

ومنذ أشهر، تقضم روسيا أراضي في شرق أوكرانيا في وجه جيش أوكراني يفتقر إلى العتاد والعديد، لكن من دون تحقيق اختراق بارز.

المصدر
أ ف ب
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29 يونيو، 2024
0 36 دقيقة واحدة

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