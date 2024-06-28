الوكالة الذرية: ايران قامت بتركيب أربع مجموعات جديدة من أجهزة الطرد المركزي

كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة عن ان ايران قامت بتركيب أربع مجموعات جديدة من أجهزة الطرد المركزي (آي.آر-6) من اجمالي ثماني مجموعات في محطة (فوردو) لتخصيب اليورانيوم.

وذكرت الوكالة الذرية في تقرير ان هذا التركيب تم في الوحدة النووية الأولى بمحطة (فوردو) موضحة ان استبيان معلومات التصميم الحالي لإيران بشأن المحطة لإثراء الوقود كشف عن مستوى تخصيب يصل إلى 20 بالمئة من (اليورانيوم – 235) للسلاسل التعاقبية المركبة في الوحدة النووية ألأولى.

ووجهت الوكالة نقدا غير مباشر لايران بسبب عدم اطلاع مفتشي الوكالة على موعد الشروع في تغذية أي من تلك المجموعات باليورانيوم أو مستوى التخصيب المخطط له.

واشار التقرير الجديد للوكالة الى منشأة (نطنز) النووية الإيرانية وقال إنه جرى ضخ اليورانيوم الطبيعي في ثلاث مجموعات (آي.آر-2إم) وثلاث أخرى (آي.آر-4) من أجل التحضير للتخصيب في محطة تحت الأرض ضمن هذه المنشأة النووية.

لكن الوكالة اقرت في تقريرها بأن انتاج اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تصل إلى 5 بالمئة باستخدام تلك المجموعات في (نطنز) لم يبدأ بعد.