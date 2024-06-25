رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

قادة الاتحاد الأوروبي يتّفقون على تولّي فون دير لايين ولاية ثانية

25 يونيو، 2024
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اتفق قادة الاتحاد الأوروبي الذين يمثّلون المجموعات السياسية الثلاث الرئيسية في التكتّل، على تولّي رئيسة المفوّضية الأوروبية الحالية أورسولا فون دير لايين ولاية ثانية، حسبما أفادت مصادر قريبة من المحادثات وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وكجزء من الاتفاق على تولّي فون دير لايين ولاية ثانية الذي لا يزال يحتاج إلى موافقة غالبية مرجِحة من زعماء التكتّل، ستصبح رئيسة الحكومة الإستونية كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بينما سيتولّى رئيس الوزراء البرتغالي السابق أنتونيو كوستا منصب رئيس المجلس الأوروبي، وفق المصدر ذاته.

المصدر
أ ف ب
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25 يونيو، 2024
0 38 أقل من دقيقة

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