الشرطة البلجيكية

بروكسل ترفض استضافة مباراة بين بلجيكا والكيان الصهيوني بسبب مخاوف أمنية

19 يونيو، 2024
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اعتبرت مدينة بروكسل الأربعاء أنه “من المستحيل” استضافة مباراة بين بلجيكا والكيان الصهيوني في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية في مسابقة دوري الأمم الأوروبية في السادس من أيلول/سبتمبر المقبل، بسبب مخاوف أمنية اثر التوترات المرتبطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقالت بلدية بروكسل في بيان “إقامة مثل هذه المباراة في عاصمتنا، في هذه الفترة المضطربة بشكل خاص، سيؤدي بلا شك إلى إثارة مظاهرات كبيرة ومظاهرات مضادة، مما يعرض سلامة المتفرجين واللاعبين وسكان بروكسل وأيضا قوات شرطتنا الى الخطر”.

المصدر
أ ف ب
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19 يونيو، 2024
0 36 أقل من دقيقة

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