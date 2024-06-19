وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس

اليونان: على أوروبا أن تستضيف أطفال غزة المتضررين من الحرب

19 يونيو، 2024
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قال وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس لرويترز اليوم الأربعاء إنه يجب على أوروبا استضافة الأطفال المصابين والذين يعانون من صدمات نفسية بسبب الحرب في قطاع غزة طالما استمر الصراع.

ويبحث جيرابيتريتيس عن شركاء فيما يأمل أن يكون مشروعا لنقل الأطفال بشكل مؤقت إلى الاتحاد الأوروبي، وقال إنه ناقش الفكرة مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى هذا الأسبوع.

وقال جيرابيتريتيس “نحن بحاجة إلى مواجهة هذه المأساة بوضوح شديد”. وأضاف “يجب أن تكون أوروبا مفتوحة أمام المصابين من (غزة) وأيضا أمام الأطفال الذين يواجهون الآن المجاعة أو أنواع أخرى من المخاطر”.

المصدر
رويترز
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19 يونيو، 2024
0 38 أقل من دقيقة

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