المحكمة العليا بنيويورك ترفض استئناف ترامب على أمر حظر النشر في محاكمته الجنائية

المحكمة العليا بنيويورك ترفض استئناف ترامب على أمر حظر النشر في محاكمته الجنائية

رفضت المحكمة العليا في نيويورك اليوم الثلاثاء استئناف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على أمر حظر النشر في محاكمته الجنائية المتعلقة بقضية (أموال الصمت).

وذكرت محكمة الاستئناف في نيويورك في قرار مقتضب أنها رفضت الاستماع إلى طلب ترامب “على أساس أنه لا يوجد أي سؤال دستوري جوهري يتعلق بشكل مباشر”.

ويعني القرار أن أمر حظر النشر الذي أصدره ترامب والذي يمنعه من التحدث عن المحلفين والشهود والأطراف الأخرى المشاركة في قضية المحكمة العليا في مانهاتن لا يزال “ساري المفعول”.

وطلب محامو ترامب من القاضي خوان ميرشان الذي ترأس المحاكمة إنهاء أمر حظر النشر لأن المحاكمة انتهت.

ويواجه ترامب (المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض) ثلاث قضايا جنائية أخرى معلقة حيث اتهم بارتكاب جرائم تتعلق بجهوده لإلغاء خسارته في انتخابات 2020 أمام الرئيس الامريكي الحالي جو بايدن.

ودانت هيئة المحلفين في نيويورك في مايو الماضي ترامب ب34 تهمة جنائية في سابقة تاريخية تشهدها الولايات المتحدة.