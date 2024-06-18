الأمم المتحدة: الوضع في الضفة الغربية “يتدهور بشكل كبير”

حذر فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء من أن الوضع في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، “يتدهور بشكل كبير” في حين أن هناك “موتا ومعاناة (في غزة) لا يمكن أن يقبل بهما ضمير”.

وأشار إلى أنه حتى يوم 15 يونيو حزيران، قُتل 528 فلسطينيا بينهم 133 طفلا على أيدي قوات الاحتلال أو المستوطنين منذ أكتوبر تشرين الأول، وقال إن بعض الحالات تثير “مخاوف جدية من عمليات قتل غير قانونية”.

وقال تورك إن 23 إسرائيليا قتلوا في الضفة الغربية والأراضي المحتلة في اشتباكات مع فلسطينيين أو خلال هجمات نفذها فلسطينيون.

وأضاف أنه يشعر “بالفزع من تجاهل (طرفي الصراع في غزة) للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.

وقال “ضربات الاحتلال المستمرة في غزة تسبب معاناة هائلة ودمارا واسعا فيما يستمر تعسفيا منع وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية”.

وأضاف “يواصل الاحتلال احتجاز آلاف الفلسطينيين بشكل تعسفي. ويجب ألا يستمر ذلك”.

وقال إن الفصائل الفلسطينية المسلحة تواصل كذلك احتجاز رهائن، وبعضهم في مناطق مأهولة، مما يعرض الرهائن والمدنيين للخطر.