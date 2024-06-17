واشنطن “قلقة” من “تعزيز العلاقات” بين روسيا وكوريا الشمالية

أعربت الولايات المتحدة عن “قلقها” من “تعزيز العلاقات” بين روسيا وكوريا الشمالية فيما يستعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارتها يومي الثلاثاء والأربعاء، لتوقيع “وثائق مهمة”.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي “ما يقلقنا هو تعزيز العلاقة بين هذين البلدين ليس فقط بسبب تأثير ذلك على الشعب الأوكراني لأننا نعرف أن صواريخ بالستية كورية شمالية لا تزال تستخدم في ضرب أهداف أوكرانية، بل أيضا لأنه قد يحصل تبادل من شأنه أن يؤثر على أمن شبه الجزيرة الكورية”.