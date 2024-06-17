الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف

الكرملين: تصريحات أمين عام حلف شمال الأطلسي حول نشر أسلحة نووية تمثل “تصعيدا”

17 يونيو، 2024
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قالت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الاثنين إن تصريحات ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، حول محادثات لنشر مزيد من الأسلحة النووية تمثل تصعيدا.

وصرح ستولتنبرج لصحيفة تليجراف البريطانية بأن الحلف يجري محادثات لنشر مزيد من الأسلحة النووية وإخراجها من المستودعات ووضعها في حالة الاستعداد، وذلك في مواجهة تهديد متزايد من روسيا والصين.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن تصريحات ستولتنبرج تتناقض على ما يبدو مع بيان مؤتمر أوكرانيا الذي قال إن أي تهديد أو استخدام للأسلحة النووية فيما يخص ما يحدث في أوكرانيا غير مقبول.

وأضاف بيسكوف عن تصريحات ستولتنبرج “هذا ليس سوى تصعيد آخر للتوتر”.

وتقول روسيا إن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يدفعون العالم إلى حافة مواجهة نووية من خلال منح أوكرانيا أسلحة بمليارات الدولارات، يستخدم بعضها ضد أراض روسية.

وبحسب اتحاد العلماء الأمريكيين، تعد روسيا والولايات المتحدة أكبر قوتين نوويتين في العالم بفارق كبير، حيث تمتلكان نحو 88 بالمئة من الأسلحة النووية في العالم.

ووفقا لمجلة علماء الذرة، تمتلك الولايات المتحدة نحو 100 سلاح نووي غير استراتيجي من طراز بي61 منتشرة في خمس دول أوروبية هي إيطاليا وألمانيا وتركيا وبلجيكا وهولندا. وتمتلك الولايات المتحدة 100 سلاح آخر من هذا القبيل داخل حدودها.

وتمتلك روسيا نحو 1558 رأسا نوويا غير استراتيجية، رغم أن خبراء الحد من الأسلحة يقولون إن من الصعب للغاية تحديد عدد تلك الرؤوس بسبب سرية البيانات.

المصدر
رويترز
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17 يونيو، 2024
0 37 دقيقة واحدة

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