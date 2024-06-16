قياس قوة أحد الزلازل

هزة أرضية بقوة 6.3 درجات تضرب جنوب البيرو

16 يونيو، 2024
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ضربت هزة بقوة 6,3 درجات منطقة أريكيبا في جنوب البيرو الأحد، وفق ما أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء.

ووقعت الهزة الأرضية التي كان مركزها في المحيط الهادئ، قرب مقاطعة كارافيلي في منطقة أريكيبا على عمق 25 كيلومترا، بحسب المعهد.

ولم تصدر السلطات تحذيرا من حدوث تسونامي بعد الهزة التي وقعت عند الساعة 09,47 بالتوقيت المحلي (14,47 ت غ).

وقدر المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي قوة الهزة الأرضية بـ6 درجات وأشار إلى أن مركزها كان على عمق 19,9 كيلومترا.

وتقع البيرو في منطقة “حزام النار” في المحيط الهادئ، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي كثيف وتمتد على طول الساحل الغربي للقارة الأميركية. وتضرب البلاد كل عام 400 هزة أرضية محسوسة.

المصدر
أ ف ب
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16 يونيو، 2024
0 37 أقل من دقيقة

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