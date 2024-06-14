الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين: على أوكرانيا سحب قواتها من أربع مناطق والتخلي عن الناتو لتحقيق السلام عبر التفاوض

14 يونيو، 2024
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيتفاوض مع أوكرانيا في حال سحب قواتها من أربع مناطق تطالب بها موسكو وتخليها عن مسعاها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) مقللا من أهمية قمة السلام في سويسرا التي لم تدع إليها بلاده.

وقال بوتين أمام كوادر وزارة الخارجية “ما ان تبدأ كييف (..) سحب قواتها فعلا (من مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا) وتبلغ بتخليها عن مشروع الانضمام إلى الناتو سنصدر فورا أمرا لوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات”.

المصدر
أ ف ب
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14 يونيو، 2024
0 35 أقل من دقيقة

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