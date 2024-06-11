رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال

رئيس المجلس الأوروبي: وقف إطلاق النار في غزة سينعكس على التهدئة في جنوب لبنان

11 يونيو، 2024
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أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اليوم الثلاثاء، أن “انطلاق مسار وقف إطلاق النار في غزة سينعكس حكما تهدئة في جنوب لبنان”.

ونقلت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن ميشال قوله ، خلال لقائه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، بحضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، في البحر الميت بالأردن :”نتفهم الموقف اللبناني من مسألة النازحين السوريين في لبنان”.

وأشار إلى أن “القادة الأوروبيين يدركون الضغوط التي يشكلها هذا الملف على لبنان ويعتبرون أن مسار الحل لهذه المعضلة سيتسارع بعد الانتخابات الأوروبية”.

ويستضيف الأردن اليوم أعمال المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة والذي يهدف إلى حشد دعم المجتمع الدولي لجهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية.

المصدر
أ ف ب
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11 يونيو، 2024
0 36 أقل من دقيقة

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