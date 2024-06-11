دمار بسبب القصف الصهيوني على مخيم النصيرات

الأمم المتحدة تعرب عن “صدمتها الشديدة” إزاء عدد القتلى المدنيين في عملية الاحتلال لتحرير الرهائن

11 يونيو، 2024
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أعربت الأمم المتحدة الثلاثاء عن “صدمتها الشديدة” إزاء عدد القتلى المدنيين في عملية الاحتلال التي حُرِّر خلالها أربعة رهائن فيما قالت إنها “تشعر بحزن بالغ” لاستمرار احتجاز فصائل فلسطينية عددا كبيرا من الرهائن.

وقال الناطق باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جيريمي لورانس للصحافة في جنيف “نشعر بصدمة شديدة إزاء عدد القتلى المدنيين في العملية نهاية الأسبوع في مخيم النصيرات لتأمين إطلاق سراح أربعة رهائن”.

وأضاف أن الوكالة “تشعر بحزن بالغ أيضا إزاء استمرار احتجاز فصائل فلسطينية عددا كبيرا من الرهائن، معظمهم من المدنيين”.

المصدر
أ ف ب
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11 يونيو، 2024
0 40 أقل من دقيقة

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