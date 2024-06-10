مجلس الأمن

مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة

10 يونيو، 2024
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يعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت في وقت لاحق من اليوم الاثنين على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يدعم اقتراحا طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

ووضعت الولايات المتحدة اللمسات النهائية على مشروع القرار أمس الأحد بعد مفاوضات استمرت ستة أيام بين أعضاء المجلس وعددهم 15. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت روسيا والصين ستسمحان بإقرار مسودة المقترح.

ويحتاج إصدار قرار إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو الصين أو روسيا حق النقض (الفيتو).

المصدر
رويترز
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10 يونيو، 2024
0 38 أقل من دقيقة

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