صورة أرشيفية

روسيا تعلن سيطرتها على قرية في جنوب شرق أوكرانيا

10 يونيو، 2024
0 34 أقل من دقيقة

أعلنت روسيا الاثنين سيطرتها على قرية في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي “واصلت الوحدات الروسية التقدم في عمق دفاعات العدو وحررت بلدة ستارومايورسكي”.

واستعادت القوات الأوكرانية القرية القريبة من منطقة زابوريجيا، في تموز/يوليو من العام الماضي خلال هجومها المضاد الذي حقق نجاحا محدودا لكنّه رغم ذلك مكنها من استعادة بعض الأراضي في جنوب البلاد.

وتقع ستارومايورسكي على الجبهة الجنوبية في منطقة دونيتسك حيث يدور قتال عنيف حاليا بعد هجوم بري ناجح في منطقة خاركيف شنّه الجيش الروسي الشهر الماضي.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام منتدى اقتصادي الأسبوع الماضي إن روسيا سيطرت على 47 بلدة وقرية أوكرانية حتى الآن منذ مطلع العام.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
10 يونيو، 2024
0 34 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

بلينكن يعود إلى الشرق الأوسط للترويج لهدنة في قطاع غزة

10 يونيو، 2024

شقيقة كيم تتوعّد بـ”رد جديد” على الدعاية الكورية الجنوبية بمكبّرات الصوت

9 يونيو، 2024

الجيش الباكستاني يعلن مقتل 7 جنود في انفجار قنبلة

9 يونيو، 2024

تركيا تدين هجوم الاحتلال على مخيم النصيرات في غزة

9 يونيو، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى