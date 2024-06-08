الاتحاد الأوروبي يدين بشدة المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم النصيرات بغزة

دان الاتحاد الأوروبي “بأشد العبارات” اليوم السبت المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من 200 مدني فلسطيني في مخيم (النصيرات) للاجئين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في منشور على موقع (إكس) “إن التقارير الواردة من غزة عن مذبحة أخرى للمدنيين مروعة. نحن ندين ذلك بأشد العبارات. حمام الدم يجب أن ينتهي على الفور”.

وأضاف أن الخطة المكونة من ثلاث مراحل التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن “هي السبيل للمضي قدما نحو إيقاف دائم لإطلاق النار وإنهاء القتل”.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة أن حصيلة المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في المحافظة الوسطى ومخيم النصيرات ارتفعت إلى 210 شهداء وأكثر من 400 جريح.